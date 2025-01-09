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«Он съест вас заживо». Джокович рассказал, что Надаль всегда был самым пугающим игроком

«Он съест вас заживо». Джокович рассказал, что Надаль всегда был самым пугающим игроком
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль был для него самым пугающим игроком.

— Самый пугающий? Это он. Это точно он. У Роджера, конечно, тоже была огромная аура. И до того, как ты с ним играл, ты это чувствовал. Но он делал это более изящно, понимаете? Но я имею в виду Надаля, потому что мы все делим одну раздевалку, и ты видишь, как игроки разминаются и так далее.

— Вы сказали, что могли слышать его музыку из наушников, верно?
— О да. Но вообще-то где-то видел, что когда его спросили об этом, он сказал: «Нет, я никогда не делал этого, чтобы запугать». Я был как… эээ… не уверен. Но он был знаменит этим, до сих пор бегает по маленьким коридорам раздевалки, где он буквально валит людей. Они выходят из туалета, и, да, он хочет, чтобы его присутствие было ощутимым. Понимаете? Физически. Я здесь. Я прыгаю. Готов к битве. Собираюсь с самого начала применить к вам физическую силу. С самого первого момента вы услышите меня. Это очень пугает многих игроков. И если вы не уверены в себе, если нет веры в себя, нет четкого плана игры, он съест вас заживо, — приводит слова Джоковича GQ.

Напомним, Рафаэль Надаль завершил карьеру. Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре.

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