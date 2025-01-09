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Виландер считает, что Кирьос способен преподнести несколько сенсаций на Australian Open

Виландер считает, что Кирьос способен преподнести несколько сенсаций на Australian Open
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер оценил шансы финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса на Australian Open — 2025. В первом круге Кирьосу, возвращающемуся в тур после почти двух лет паузы из-за травмы, предстоит сразиться с 23-летним британцем Джейкобом Фирнли.

«Ник выглядит так, будто находится в хорошей форме. Мы все знаем, что у него были небольшие проблемы с правым запястьем. Это действительно проблема, и именно такое происходит, когда ты сыграл не так много матчей и пытаешься подготовиться к такому крупному турниру, как Открытый чемпионат Австралии.

Для него хорошим выступлением будет, если он сможет выиграть пару матчей, возможно, выбив из сетки одного из сильнейших игроков. Он определённо может стать источников одного-двух неожиданных результатов. Сможет ли он выйти в четвертьфинал? Это было бы огромным, огромным достижением, он бы превзошёл любые ожидания.

Никто не хочет играть против Ника Кирьоса. Единственное, что мы знаем о Нике, — это то, что он сам выбирает, на каких кортах ему играть, он собирается играть на втором по величине корте Australian Open. Туда пускают обладателей всех абонементов, и атмосфера там совершенно иная, чем на арене Рода Лэйвера. Похоже на то, как если бы вы поставили теннисный корт посреди Хенман-Хилла на Уимблдоне. Это дико, это громко, и многие игроки к этому не привыкли. Ему нравится подобная атмосфера», — приводит слова Виландера Eurosport.

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