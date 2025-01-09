Джокович — о Надале и Федерере: хотел бы выпить с ними стаканчик-другой и просто открыться

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что в ближайшие 5-10 лет хотел бы сблизиться с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером на более глубоком уровне.

— У каждого из нас был и есть свой собственный путь в жизни. С Роджером, когда видел его в последний раз, мы говорили о семье. И на самом деле хотел бы общаться с этими ребятами чаще, на более глубоком уровне. Очень хочу. Но произойдёт это или нет, не знаю, разделяют ли они это желание и готовность.Я хочу. И посмотрим, это зависит от того, как жизнь поведёт нас, как всё сложится для нас. Мы живём в разных местах, и, думаю, теннис — то, что принесло так много всем нам. Возможно, теннис всё ещё будет объединять нас в той или иной форме.

— Может быть, через 5-10 лет вы, ребята, будете плыть на яхте.

— Обязательно передам приглашение обоим этим парням, чтобы они немного расслабились и отдохнули.

В истории мужского тенниса есть только три человека, которые знают то, что знаете вы, и добились того, чего добились вы. И поэтому надо представить, что наступит момент, когда у каждого из вас возникнет желание поговорить об этой исключительно редкой вещи.

На самом деле разделяю то же волнение, что и вы, по поводу этой идеи. Действительно хотел бы выпить с ними стаканчик-другой и просто открыться, поговорить о вещах, которые раздражали всех во мне! Или наоборот, что бы это ни было. Давайте просто выскажем всё это. И думаю, что мне бы тоже хотелось покопаться в их мозгах и понять, о чём они думают, как справляются с теми или иными ситуациями на корте, с давлением мира, которое ложится на плечи, когда ты находишься на вершине. И у меня есть свои наблюдения, поскольку я наблюдал за ними, как и они за мной, на протяжении многих лет. Но совсем другое дело, когда ты слышишь это от самого человека. Так что, надеюсь, в какой-нибудь расслабляющей обстановке однажды мы все сможем открыться и поразмышлять. Это было бы здорово для нас. А ещё, мне кажется, это станет отличным сигналом для людей, которые следят за теннисом и спортом, что мы втроём собираемся вместе, — приводит слова Джоковича GQ.