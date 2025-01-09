Борис Беккер объяснил, почему сдержанно высказывается о допинг-делах Синнера и Швёнтек

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер признался, почему сдержанно высказывается о допинг-делах итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

— Янник Синнер и Ига Швёнтек в последнее время были несколько «отвлечены» допинговыми событиями, которые по-разному повлияли на них. Что вы думаете по этому поводу?

— Я не выношу категоричных суждений, как это делают многие, в том числе и некоторые игроки. Не знаю всех деталей, поэтому и не могу этого делать. Только могу сказать, что каждый случай индивидуален, но я рад, что Яннику разрешили продолжать играть до окончания рассмотрения апелляции, поданной со стороны ВАДА, и что Ига Швёнтек вернулась в тур после месячного перерыва. Это два теннисиста, которые приносят пользу нашему виду спорта и которые очень сильны, — приводит слова Беккера Tuttosport.