Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Глава ATP высказался про теории заговора вокруг допинг-дела Янника Синнера

Глава ATP высказался про теории заговора вокруг допинг-дела Янника Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци отверг частые обвинения в привилегированном положении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его допинг-кейса.

«Я на 100% уверен, что к нему не было никаких преференций. Процесс проходил по правилам и в соответствии с уставом ITIA. Я очень рад, что сейчас существует ITIA, чего не было, например, в 90-е годы, когда играл я. За управление антидопинговой программой в теннисе отвечали ATP или WTA.

Это абсолютно независимая организация, и они, очевидно, обратились к независимой комиссии.

(о теориях заговора). Это очень популярная вещь — говорить, мол, он первая ракетка в мире, к тому же он итальянец, и я итальянец.

Люди иногда путают результат одного конкретного дела с процессом. Думаю, в этом и заключается проблема.

Процесс идентичен — с ним не обращались как-то иначе. Но каждый случай отличается, все обстоятельства разные.

Иногда игрок может обжаловать дисквалификацию и не получить её. Иногда — наоборот, и это зависит от доказательств, от мнения экспертов, от запрещённого вещества, от очень большого количества переменных.

Дело всё ещё идёт. ВАДА подало апелляцию, так что дело ещё не закончено, и правосудие идёт своим чередом. Но я хочу подчеркнуть и заверить всех, что процесс на 100% прошёл по правилам. У нас есть все доказательства, и все, кто захочет копнуть глубже и прочитать документы, нас поймут», — приводит слова Гауденци The West Australian.

Материалы по теме
ВАДА может разрешить «микродопинг» после скандалов с Синнером и Швёнтек. Что происходит?
ВАДА может разрешить «микродопинг» после скандалов с Синнером и Швёнтек. Что происходит?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android