Глава ATP высказался про теории заговора вокруг допинг-дела Янника Синнера

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци отверг частые обвинения в привилегированном положении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его допинг-кейса.

«Я на 100% уверен, что к нему не было никаких преференций. Процесс проходил по правилам и в соответствии с уставом ITIA. Я очень рад, что сейчас существует ITIA, чего не было, например, в 90-е годы, когда играл я. За управление антидопинговой программой в теннисе отвечали ATP или WTA.

Это абсолютно независимая организация, и они, очевидно, обратились к независимой комиссии.

(о теориях заговора). Это очень популярная вещь — говорить, мол, он первая ракетка в мире, к тому же он итальянец, и я итальянец.

Люди иногда путают результат одного конкретного дела с процессом. Думаю, в этом и заключается проблема.

Процесс идентичен — с ним не обращались как-то иначе. Но каждый случай отличается, все обстоятельства разные.

Иногда игрок может обжаловать дисквалификацию и не получить её. Иногда — наоборот, и это зависит от доказательств, от мнения экспертов, от запрещённого вещества, от очень большого количества переменных.

Дело всё ещё идёт. ВАДА подало апелляцию, так что дело ещё не закончено, и правосудие идёт своим чередом. Но я хочу подчеркнуть и заверить всех, что процесс на 100% прошёл по правилам. У нас есть все доказательства, и все, кто захочет копнуть глубже и прочитать документы, нас поймут», — приводит слова Гауденци The West Australian.