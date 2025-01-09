Глава ATP заявил, что теннис переживёт дисквалификацию Янника Синнера из-за допинга

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци ответил на гипотетический вопрос: что будет, если после апелляции ВАДА двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первую ракетку мира итальянца Янника Синнера признают виновным в употреблении допинга и дисквалифицируют.

«Очевидно, что это плохо для нашего спорта, и это было бы позором. Но нам придётся с этим смириться, и правосудие восторжествует.

Если это так, думаю, он выживет, и мы все выживем тоже. В целом, теннис — очень сильный продукт.

Когда я начинал [на посту главы ATP], то думал: «Окей, у тебя будут проблемы, потому что Рафа [Надаль], Роджер [Федерер] или Новак [Джокович] завершат карьеры, и придёт новое поколение». Но я пережил все эти разговоры Агасси и Сампраса: «Когда они уйдут на пенсию, это будет катастрофа». Теннис — очень и очень сильный продукт», — приводит слова Гауденци The West Australian.