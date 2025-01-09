Чесноков: рождение ребёнка — невероятное событие, но у Медведева на первом месте работа

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков ответил, отразится ли рождение второго ребёнка на выступлении чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

— Недавнее пополнение в семье даст эмоциональный импульс Дане?

— Не он же родил ребёнка. Думаю, всё будет нормально. Всё-таки на первом месте у Медведева работа. Конечно, рождение ребёнка — невероятное событие жизни. У Медведева всё будет хорошо. Много игроков из десятки мира не играли турниры в преддверии Австралии, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате» 10 января в 12:00 мск.