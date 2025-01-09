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Борис Беккер назвал фаворитов Australian Open — 2025

Борис Беккер назвал фаворитов Australian Open — 2025
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, кто, по его мнению, является фаворитами Открытого чемпионата Австралии — 2025 как у мужчин, так и у женщин.

У мужчин титул на Australian Open будет защищать первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — лидер рейтинга белоруска Арина Соболенко (она может выиграть AO третий год подряд).

«У мужчин моими фаворитами являются Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Новак Джокович. У женщин — Арина Соболенко, защищающая титул чемпионки, как и Синнер у мужчин, Коко Гауфф, Ига Швёнтек и Елена Рыбакина», — приводит слова Беккера Tuttosport.

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