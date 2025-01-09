Новак Джокович показал 10 вещей, без которых не представляет свою жизнь

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял участие в популярной рубрике журнала GQ, в рамках которой мировые звёзды демонстрируют и описывают вещи, без которых не представляют свою жизнь.
В случае с Джоковичем это:
1. Ракетка Head
2. Семейное фото
3. Медаль за победу на Олимпиаде-2024 в Париже
4. Часы Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic
4. Одежда от Lacoste
5. Молитвенник и книга о родительстве
6. Кроссовки ASICS Court FF 3
7. Религиозные браслеты, браслеты его детей
8. Лечебный диск, который создаёт электромагнитное поле
9. Комплексы минералов и витаминов SILA
10. Крест и кулон с фотографиями семьи