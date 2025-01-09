Новак Джокович показал 10 вещей, без которых не представляет свою жизнь

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял участие в популярной рубрике журнала GQ, в рамках которой мировые звёзды демонстрируют и описывают вещи, без которых не представляют свою жизнь.

В случае с Джоковичем это:

1. Ракетка Head

2. Семейное фото

3. Медаль за победу на Олимпиаде-2024 в Париже

4. Часы Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic

4. Одежда от Lacoste

5. Молитвенник и книга о родительстве

6. Кроссовки ASICS Court FF 3

7. Религиозные браслеты, браслеты его детей

8. Лечебный диск, который создаёт электромагнитное поле

9. Комплексы минералов и витаминов SILA

10. Крест и кулон с фотографиями семьи