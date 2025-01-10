Чесноков: сказал Хачанову: «Будешь так дальше играть — можешь претендовать на топ-10 мира»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков проанализировал прошедший сезон-2024 серебряного призёра Олимпиады-2020 россиянина Карена Хачанова.

«У Карена был сезон «вверх-вниз». Но концовка сезона у Хачанова была очень хорошей. Я разговаривал с Кареном, когда он был в Москве. Сказал ему: «Карен, ты в одном моменте сезона провалился, но концовка была просто потрясающая. Если будешь так дальше играть, можешь претендовать на десятку мира».

Когда Карен доходит до полуфиналов и финалов турниров, потом идут травмы от утомления. Я это заметил. Зная свой организм, нужно понимать специфику и быть очень аккуратным. Но Хачанов в прошлом сезоне провёл потрясающую концовку», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте 10 января в 12:00 мск.