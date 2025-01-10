Чесноков: у Андреевой и Шнайдер есть все шансы завоевать титул Australian Open в паре

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высоко оценил шансы серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер выиграть парный Australian Open – 2025.

— Андреева и Шнайдер уже успели выиграть титул в паре. Могут пошуметь на Australian Open?

— Они здорово нашли друг друга в паре. У них есть все шансы завоевать титул Australian Open в паре. Они могут это сделать, но для этого нужно работать. Ведь они на первое место ставят результат в одиночке, а уже потом остальное. Макарова с Весниной на «Ролан Гаррос» проиграли в первом круге в одиночке, а потом начали настраиваться на пару и выиграли турнир в паре, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте 10 января в 12:00 мск.