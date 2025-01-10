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Чесноков: в 2024 году Медведев вышел в финал AO, но не думаю, что сейчас это повторится

Чесноков: в 2024 году Медведев вышел в финал AO, но не думаю, что сейчас это повторится
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил перспективы чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Потенциальная сетка Даниила Медведева на Australian Open — 2025:

  • 1/64 финала: Касидит Самрей (Таиланд);
  • 1/32 финала: Камило Уго Карабельи (Аргентина);
  • 1/16 финала: Алексей Попырин (Австралия);
  • 1/8 финала: Андрей Рублёв (Россия);
  • 1/4 финала: Тейлор Фриц (CША);
  • 1/2 финала: Янник Синнер (Италия);
  • Финал: Александр Зверев (Германия).

«Глядя на то, как здорово играют Синнер и Зверев, мне сложно сказать однозначно. Медведев прошлый Australian Open играл просто с невероятной тяжестью. В прошлом году он вышел в финал, но не думаю, что сейчас это повторится», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте 10 января в 12:00 мск.

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