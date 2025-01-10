Чесноков поделился ожиданиями от матча первого круга AO-2025 между Рублёвым и Фонсекой
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о стартовом матче девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на Australian Open – 2025, где он сразится с чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцем Жоао Фонсекой (Q).
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Он будет играть против теннисиста из квалификации. Рублёва ранее обидел Марожан. Перед турниром «Большого шлема» всегда хочется сыграть хороший турнир и пройти первый круг. Каждый круг даёт уверенность. Против квалифаера всегда непросто играть. Можно попасть на хорошего игрока», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте 10 января в 12:00 мск.
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