Чесноков поделился ожиданиями от матча первого круга AO-2025 между Рублёвым и Фонсекой

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о стартовом матче девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на Australian Open – 2025, где он сразится с чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцем Жоао Фонсекой (Q).

«Он будет играть против теннисиста из квалификации. Рублёва ранее обидел Марожан. Перед турниром «Большого шлема» всегда хочется сыграть хороший турнир и пройти первый круг. Каждый круг даёт уверенность. Против квалифаера всегда непросто играть. Можно попасть на хорошего игрока», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте 10 января в 12:00 мск.