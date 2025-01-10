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ATP объявила состав Консультативного Совета игроков на 2025 год, куда вошёл Андрей Рублёв

ATP объявила состав Консультативного Совета игроков на 2025 год, куда вошёл Андрей Рублёв
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала новых членов Консультативного Совета игроков. На двухлетний срок были избраны испанец Педро Мартинес, россиянин Андрей Рублёв, аргентинец Камило Уго Карабельи, итальянец Андреа Вавассори и испанец Хауме Мунар. Они присоединились к Александру Звереву, Маккензи Макдональду, Душану Лайовичу, Мигелю Анхелю Рейесу-Вареле и Мэттью Эбдену.

Представителем тренеров будет Федерико Риччи, а Николас Перейра остался представителем бывших теннисистов.

Консультативный совет игроков ATP собирается несколько раз в год и даёт рекомендации руководству ATP и Совету директоров ATP через представителей Совета игроков, которых избирает Совет. Первое заседание Совета в этом году состоится в Мельбурне в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

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