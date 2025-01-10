Борис Беккер высказался о перспективах 37-летнего Джоковича в сезоне-2025

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер ответил, чего ещё можно ожидать от 24-кратного чемпиона мэйджоров 37-летнего серба Новака Джоковича в ATP-туре.

«Новак выходит на корт, чтобы преуспевать на крупных турнирах, ему больше нечего доказывать, особенно после победы на Олимпиаде. Я не думаю, что титул в Париже изменил его. Он всегда будет стараться выкладываться по максимуму и остановится лишь тогда, когда больше не сможет побеждать. Мне не хочется говорить, когда именно, он сам решит.

Молодёжь по праву считает его мастером и побаивается — для человека, завоевавшего 24 титула на турнирах «Большого шлема», иначе быть не может. Выиграть один титул — это уже подвиг, а представьте, что вы делаете это многократно, как он», — приводит слова Беккера Tuttosport.