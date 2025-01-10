Чесноков: в прошлом AO Медведев с первого круга держался на волоске, но дожил до финала

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков указал на важность первого круга для победителя US Open — 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Даниил сразится с Касидитом Самреем из Таиланда.

«Давайте посмотрим, как пройдёт первый круг и кто на кого попадёт. Есть люди из квалификации, которые играют очень здорово и запросто могут быть в топ-50 мира.

Если брать того же Медведева, он в первом круге прошлой Австралии проигрывал Руусувуори 0:2 по сетам. В третьем круге он тоже проигрывал 0:2. До финала Даниил сыграл четыре пятисетовых матча. С первого круга он держался на волоске, но при этом дожил до финала и мог его выиграть в трёх сетах.

Самое непростое — стартовать на турнире. Порой первый круг даётся труднее третьего или четвёртого. Давайте посмотрим на ситуацию после первого круга. Я не хочу говорить, кто будет в полуфинале или финале», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате»: