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Мэдисон Киз — Людмила Самсонова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Аделаиде

Мэдисон Киз — Людмила Самсонова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Аделаиде
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Сегодня, 10 января, состоится полуфинальный матч турнира в Аделаиде, где российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Мэдисон Киз. Ориентировочное начало матча 6:30 мск.

Аделаида (ж). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
26
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встречах — 4-1 в пользу Киз.

Напомним, в предыдущем круге Самсонова обыграла американку Эмму Наварро, а Киз одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной.

Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.
Действующей победительницей турнира является латвийка Елена Остапенко, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.

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