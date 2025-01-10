Мэдисон Киз — Людмила Самсонова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Аделаиде
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Сегодня, 10 января, состоится полуфинальный матч турнира в Аделаиде, где российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Мэдисон Киз. Ориентировочное начало матча 6:30 мск.
Аделаида (ж). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 06:30 МСК
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Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт личных встречах — 4-1 в пользу Киз.
Напомним, в предыдущем круге Самсонова обыграла американку Эмму Наварро, а Киз одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной.
Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.
Действующей победительницей турнира является латвийка Елена Остапенко, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.
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