Гаэль Монфис обыграл Нишеша Басаваредди и вышел в финал турнира в Окленде
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В ночь с 9 на 10 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился полуфинальный матч между 52-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и 133-м в рейтинге ATP американцем Нишешем Басаваредди. Встреча закончилась победой Монфиса в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4.
Окленд (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 03:10 МСК
52
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
133
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
В финале ATP-250 в Окленде Монфис сыграет с победителем матча между 36-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем, имеющим седьмой посев на турнире, и 66-м в мировом рейтинге Зизу Бергсом из Бельгии.
Видео: Гаэль Монфис станцевал на тренировке
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