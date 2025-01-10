Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис — Нишеш Басаваредди, результат матча 10 января 2025, счет 2:0 (7:6 (7:5), 6:4), 1/2 финала ATP-250 в Окленде

Гаэль Монфис обыграл Нишеша Басаваредди и вышел в финал турнира в Окленде
Комментарии

В ночь с 9 на 10 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился полуфинальный матч между 52-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и 133-м в рейтинге ATP американцем Нишешем Басаваредди. Встреча закончилась победой Монфиса в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4.

Окленд (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 03:10 МСК
Гаэль Монфис
52
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Нишеш Басаваредди
133
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

В финале ATP-250 в Окленде Монфис сыграет с победителем матча между 36-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем, имеющим седьмой посев на турнире, и 66-м в мировом рейтинге Зизу Бергсом из Бельгии.

Календарь ATP-250 в Окленде
Турнирная сетка ATP-250 в Окленде

Видео: Гаэль Монфис станцевал на тренировке

Материалы по теме
Джокович — о 20-й победе над Монфисом: он милый парень, которого любят миллионы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android