Гаэль Монфис обыграл Нишеша Басаваредди и вышел в финал турнира в Окленде

В ночь с 9 на 10 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился полуфинальный матч между 52-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и 133-м в рейтинге ATP американцем Нишешем Басаваредди. Встреча закончилась победой Монфиса в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4.

В финале ATP-250 в Окленде Монфис сыграет с победителем матча между 36-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем, имеющим седьмой посев на турнире, и 66-м в мировом рейтинге Зизу Бергсом из Бельгии.

Видео: Гаэль Монфис станцевал на тренировке