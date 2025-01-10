Александра Панова выиграла турнир в Аделаиде в паре с Ханьюй Го

В ночь с 9 на 10 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился финальный матч в парном разряде. Российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го переиграла в двух сетах дуэт бразильянки Беатрис Хаддад-Майи и Лауры Зигемунд из Германии— 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Панова и Ханьюй Го один раз подали навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Хаддад-Майя и Зигемунд выполнили четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

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