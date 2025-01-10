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Даниил Медведев высказался о своей подготовке перед Australian Open — 2025

Даниил Медведев высказался о своей подготовке перед Australian Open — 2025
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий о своей подготовке в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии — 2025 (Australian Open — 2025).

«По правде говоря, подготовка была отличной. Не хочется делать слишком громких заявлений, но это была одна из моих лучших предсезонок. У меня было довольно много времени. Мы тренировались пять недель, это очень много. В прошлом году я сделал то же самое — не проводил никаких турниров. На мой взгляд, сезон начинается чересчур рано. …Но я чувствую себя прекрасно, потому что это даёт мне добавочное время для тренировок. Думаю, мы увидим много интересного от меня», — сказал Медведев на пресс‑конференции.

Свой матч первого круга на Australian Open — 2025 Даниил Медведев проведёт в понедельник, 13 января. Его соперником на этом этапе станет 414-я ракетка мира Касидит Самрей из Таиланда.

Календарь Australian Open — 2025
Турнирная сетка Australian Open — 2025

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