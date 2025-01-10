Даниил Медведев назвал фаворитов Australian Open — 2025

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о фаворитах Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«На данный момент Синнер и Алькарас явно фавориты, и это нормально. Я пытаюсь что‑то придумать, и посмотрим, получится ли это. В прошлом году было недостаточно то, что я делаю в матчах против них, так что я постараюсь что‑то улучшить», — сказал Медведев на пресс‑конференции.

Свой матч первого круга на Australian Open — 2025 Даниил Медведев проведёт в понедельник, 13 января. Его соперником станет 414-я ракетка мира Касидит Самрей из Таиланда.

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.