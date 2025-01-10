Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев назвал фаворитов Australian Open — 2025

Даниил Медведев назвал фаворитов Australian Open — 2025
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о фаворитах Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«На данный момент Синнер и Алькарас явно фавориты, и это нормально. Я пытаюсь что‑то придумать, и посмотрим, получится ли это. В прошлом году было недостаточно то, что я делаю в матчах против них, так что я постараюсь что‑то улучшить», — сказал Медведев на пресс‑конференции.

Свой матч первого круга на Australian Open — 2025 Даниил Медведев проведёт в понедельник, 13 января. Его соперником станет 414-я ракетка мира Касидит Самрей из Таиланда.

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
Даниил Медведев, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android