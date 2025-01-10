Людмила Самсонова в 3-м сете снялась с матча 1/2 финала с Мэдисон Киз в Аделаиде

На хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде завершился полуфинальный матч, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем сете при счёте 7:5, 5:7, 0:3 отказалась от продолжения борьбы с представительницей США Мэдисон Киз.

В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде американская теннисистка сыграет с победительницей второго полуфинала между её соотечественницей Джессикой Пегулой и Юлией Путинцевой из Казахстана.