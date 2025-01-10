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Людмила Самсонова в 3-м сете снялась с матча 1/2 финала с Мэдисон Киз в Аделаиде

Людмила Самсонова в 3-м сете снялась с матча 1/2 финала с Мэдисон Киз в Аделаиде
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На хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде завершился полуфинальный матч, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем сете при счёте 7:5, 5:7, 0:3 отказалась от продолжения борьбы с представительницей США Мэдисон Киз.

Аделаида (ж). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 07:00 МСК
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 3
7 		5 0
         
Людмила Самсонова
26
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде американская теннисистка сыграет с победительницей второго полуфинала между её соотечественницей Джессикой Пегулой и Юлией Путинцевой из Казахстана.

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