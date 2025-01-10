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«Не хочу реагировать». Янник Синнер — о критике Ника Кирьоса в свой адрес

«Не хочу реагировать». Янник Синнер — о критике Ника Кирьоса в свой адрес
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что не собирается отвечать на критику австралийца Ника Кирьоса по поводу своего допинг-дела.

«Честно говоря, не думаю, что мне нужно отвечать на это. Как это блокировать? В своей голове я точно знаю, что произошло, так я это и блокирую.

Я не сделал ничего плохого. Вот почему я всё ещё здесь, вот почему играю. Не хочу реагировать на то, что сказал Ник или что говорят другие игроки. Самое главное — иметь вокруг себя людей, которые точно знают, что произошло. Вот и всё», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

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