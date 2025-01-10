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Элина Аванесян проиграла Маккартни Кесслер в полуфинале турнира в Хобарте

Элина Аванесян проиграла Маккартни Кесслер в полуфинале турнира в Хобарте
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67-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер вышла в финал турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). В полуфинале она одолела представительницу Армении Элину Аванесян (44-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Хобарт. 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 07:20 МСК
Маккартни Кесслер
67
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Элина Аванесян
44
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Кесслер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Аванесян два эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

В финале турнира в Хобарте Маккартни Кесслер сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

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