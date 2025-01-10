Янник Синнер ответил, стал ли более аккуратным после положительных допинг-тестов

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, изменился ли его подход к проверке лекарств и еды после положительных допинг-тестов.

— Вселили ли эти тесты какие-то сомнения, когда вы принимаете лекарство или что-то едите? Вы нервничаете по этому поводу?

— Нет, я делал то же самое и раньше. Подход к таким вещам не изменился. Раньше я был очень, очень осторожен с каждым лекарством, которое я принимаю, даже с тем, что я ем. Когда бутылка открыта, я выбрасываю её, беру новую. Я всегда был очень осторожен с этими вещами. Ничего не изменилось, — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.