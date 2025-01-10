Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович рассказал о своём дебюте на Australian Open в матче с Маратом Сафиным

Новак Джокович рассказал о своём дебюте на Australian Open в матче с Маратом Сафиным
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о своём дебюте на Australian Open в 2005 году.

«Двадцать лет прошло с моего первого приезда в Австралию в качестве игрока в 2005 году. Я играл с Сафиным на Арене Рода Лэйвера. Это был быстрый, но уникальный опыт, он выиграл турнир… после этого я продолжал мечтать, и три года спустя я выиграл свой первый «Шлем» на том же корте. Прекрасные воспоминания», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В своём дебютном матче на Australian Open в 2005 году он уступил россиянину Марату Сафину со счётом 0:6, 2:6, 1:6.

Материалы по теме
Джокович — о Надале и Федерере: хотел бы выпить с ними стаканчик-другой и просто открыться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android