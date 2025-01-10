Новак Джокович рассказал о своём дебюте на Australian Open в матче с Маратом Сафиным

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о своём дебюте на Australian Open в 2005 году.

«Двадцать лет прошло с моего первого приезда в Австралию в качестве игрока в 2005 году. Я играл с Сафиным на Арене Рода Лэйвера. Это был быстрый, но уникальный опыт, он выиграл турнир… после этого я продолжал мечтать, и три года спустя я выиграл свой первый «Шлем» на том же корте. Прекрасные воспоминания», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В своём дебютном матче на Australian Open в 2005 году он уступил россиянину Марату Сафину со счётом 0:6, 2:6, 1:6.