«Худшее время в моей жизни». Ига Швёнтек — о процессе разрешения допинг-дела

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями от процесса разрешения своего допинг-дела.

«С самого начала я понятия не имела, что со мной произойдёт. Не знала, как скоро начнётся моё отстранение. Первые три недели были довольно хаотичными. Не было возможности получить ответы на вопросы. Мы сосредоточились на поиске источника. Это было, наверное, худшее время в моей жизни. И тот факт, что я не контролировала всю эту ситуацию и не имела возможности её избежать, всё только усугублял, потому что я немного помешана на контроле (улыбается).

Я счастлива, что всё закончилось и я могу играть в теннис и быть здесь. Весь этот процесс был для меня довольно абстрактным. Особенно когда я знаю, что я ничего не сделала и понятия не имела, что какие-то лекарства могут быть загрязнены. Я всегда осторожна, так что не знала, что такое может случиться со мной», — сказала Швёнтек на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.