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«Представьте, что Месси стал бы тренером Роналду». Медведев — о тандеме Джоковича и Маррея

«Представьте, что Месси стал бы тренером Роналду». Медведев — о тандеме Джоковича и Маррея
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Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнил тренерское сотрудничество британца Энди Маррея и серба Новака Джоковича с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Проблема быть тренером Новака в том, что он сам очень силён. Представим, что он выиграет турнир. Это благодаря Энди или из-за силы Новака? Я считаю, что это отличное партнёрство во всех аспектах, даже в плане энергии, СМИ, развития тенниса. Это здорово. Представьте, что Месси стал бы тренером Криштиану Роналду. Это было бы странно», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.

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