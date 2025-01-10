«Надеюсь быть там». Новак Джокович — о своём участии в матче Кубка Дэвиса — 2025 с Данией

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своём участии в матче со сборной Дании в рамках Кубка Дэвиса — 2025.

«Я надеюсь быть там. Пройдёт всего несколько дней после финала Открытого чемпионата Австралии. Посмотрим, как далеко я здесь пройду. Надеюсь, я смогу быть в распоряжении команды. Хольгер Руне и я прекрасно ладим вне поля, мы сыграли несколько отличных матчей. Он отлично подходит для датского тенниса и датского спорта. Он написал мне, что ждёт меня. Будет здорово, если мы сыграем там», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матч квалификационного раунда Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025 между сборными Сербии и Дании пройдёт с 31 января по 1 февраля в Копенгагене.