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Арина Соболенко и Ник Кирьос записали совместное интервью перед стартом AO-2025

Арина Соболенко и Ник Кирьос записали совместное интервью перед стартом AO-2025
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос записали совместное интервью в преддверии Australian Open — 2025. Об этом сообщил Кирьос на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Кирьоса

Фото: Из личного архива Кирьоса

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Арина Соболенко сыграет с американкой Слоан Стивенс. Напомним, белоруска является двукратной чемпионкой AO, она победила на турнире два раза подряд (2023, 2024). Кирьос сыграет с британцем Джейкобом Фирнли на старте турнира.

Australian Open — 2025 стартует в воскресенье, 12 января.

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