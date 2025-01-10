Арина Соболенко и Ник Кирьос записали совместное интервью перед стартом AO-2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос записали совместное интервью в преддверии Australian Open — 2025. Об этом сообщил Кирьос на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Кирьоса

Фото: Из личного архива Кирьоса

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Арина Соболенко сыграет с американкой Слоан Стивенс. Напомним, белоруска является двукратной чемпионкой AO, она победила на турнире два раза подряд (2023, 2024). Кирьос сыграет с британцем Джейкобом Фирнли на старте турнира.

Australian Open — 2025 стартует в воскресенье, 12 января.