«Ему нечего терять». Новак Джокович рассказал о своём сопернике в первом круге AO-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём первом сопернике на Australian Open-2025 19-летнем американце Нишеше Басаваредди.

«Я мало что знаю о нём. Вчера я впервые посмотрел его, он играл в полуфинале в Окленде. Он очень быстр, у него хорошее чувство мяча. На подаче он попадает куда задумал. Нишеш дебютирует в «Шлемах», ему нечего терять, я уверен, что он будет очень мотивирован на победу. Я должен сделать всё возможное, чтобы не допустить этого», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Нишеш Басаваредди — 133-я ракетка мира. Сегодня, 10 января, он в полуфинале турнира категории ATP-250 в Окленде уступил французу Гаэлю Монфису — 6:7 (5:7), 4:6. Джокович и Басаваредди проведут свой матч на Australian Open в понедельник, 13 января.