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«Ему нечего терять». Новак Джокович рассказал о своём сопернике в первом круге AO-2025

«Ему нечего терять». Новак Джокович рассказал о своём сопернике в первом круге AO-2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём первом сопернике на Australian Open-2025 19-летнем американце Нишеше Басаваредди.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

«Я мало что знаю о нём. Вчера я впервые посмотрел его, он играл в полуфинале в Окленде. Он очень быстр, у него хорошее чувство мяча. На подаче он попадает куда задумал. Нишеш дебютирует в «Шлемах», ему нечего терять, я уверен, что он будет очень мотивирован на победу. Я должен сделать всё возможное, чтобы не допустить этого», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Нишеш Басаваредди — 133-я ракетка мира. Сегодня, 10 января, он в полуфинале турнира категории ATP-250 в Окленде уступил французу Гаэлю Монфису — 6:7 (5:7), 4:6. Джокович и Басаваредди проведут свой матч на Australian Open в понедельник, 13 января.

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