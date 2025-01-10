«У него есть уникальный взгляд на мою игру». Новак Джокович — о тандеме с Энди Марреем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём тандеме с британцем Энди Марреем.

«Приятно иметь его в команде. Я знал, что мне нужен чемпион «Большого шлема», кто-то, кто прошёл через всё это. Он был удивлён, когда я позвонил ему. Его теннисный интеллект невероятен, мы все это знаем. Он выигрывал турниры с травмами и тем самым показал, что значит быть чемпионом, вдохновляя меня и многих других. У него также есть уникальный взгляд на мою игру, потому что мы впервые играли, когда нам было по 12 лет, – он знает достоинства и недостатки моей игры. Мы много разговариваем, он пытается понять меня на разных уровнях, разговаривает с другими членами команды. Пока наслаждаюсь сотрудничеством.

Мы только на старте, у нас ещё не было официального матча. Я приятно удивлён самоотверженностью и профессионализмом Энди, учитывая, что он никогда раньше не был тренером. Он умён, глубоко наблюдает и понимает момент, когда ему нужно что-то сказать, спросить, но пока мы пытаемся сработаться. Тренировки перед большим количеством зрителей — хорошая подготовка для нас и для него, чтобы увидеть, как я реагирую. Он ищет открытости — это тоже лучший способ сработаться», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.