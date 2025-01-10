Новак Джокович назвал свои самые любимые титулы на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал свои самые значимые титулы на Открытых чемпионатах Австралии.

«Первое всегда самое сладкое. И последний «Шлем» здесь в 2023 году. Каждый из титулов на Australian Open дорог, но эти два — особенные», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, 37-летний Джокович является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). В понедельник, 13 января, он проведёт свой первый матч на Australian Open — 2025. Его соперником будет 19-летний американец Нишеш Басаваредди.