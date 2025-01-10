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Медведев — о Синнере и Кирьосе: было бы интересно посмотреть, какая будет энергетика

Медведев — о Синнере и Кирьосе: было бы интересно посмотреть, какая будет энергетика
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об атмосфере в мужской раздевалке в преддверии Australian Open — 2025 на фоне активной критики австралийца Ника Кирьоса в сторону допинг-дел Янника Синнера и Иги Швёнтек.

— Кирьос был очень активен в разговорах о делах Синнера и Швёнтек. Нарушают ли подобные комментарии гармонию раздевалки?
— Мне сложно сказать, я здесь всего полтора дня. Все меня поздравляют. У меня в раздевалке много гармонии (улыбается).

Я ещё не видел Ника. На самом деле было бы интересно посмотреть, какая будет энергетика, если они с Янником пройдут мимо друг друга. Но, знаете, с какими-то игроками вы общаетесь больше, с какими-то меньше. С кем-то улыбаетесь и смеётесь, а с другими просто здороваетесь.

В целом, давайте назовём это разборками или спором между двумя, тремя, четырьмя игроками. Не думаю, что это повлияет на всю раздевалку. Я не увидел никаких изменений, — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

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