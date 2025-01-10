«Мне нравится стиль Джоковича». Даниил Медведев — о рукопожатиях после матчей в теннисе

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к рукопожатиям после матчей.

«Во время матча я об этом не думаю. Мне нравится стиль Новака. Когда я был моложе, я всегда восхищался им. На корте он может быть коварным, даже немного жёстким по отношению к своей команде. Но не к сопернику. Как только матч заканчивается, он говорит себе: всё сделано, битва окончена. Он всегда поздравляет соперника, независимо от того, выиграл или проиграл, всегда улыбается. Мне это нравится.

В то же время я могу понять некоторых людей. Когда проигрываешь, то расстраиваешься, не хочешь улыбаться своему сопернику, который только что тебя обыграл», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.