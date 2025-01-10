Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне нравится стиль Джоковича». Даниил Медведев — о рукопожатиях после матчей в теннисе

«Мне нравится стиль Джоковича». Даниил Медведев — о рукопожатиях после матчей в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к рукопожатиям после матчей.

«Во время матча я об этом не думаю. Мне нравится стиль Новака. Когда я был моложе, я всегда восхищался им. На корте он может быть коварным, даже немного жёстким по отношению к своей команде. Но не к сопернику. Как только матч заканчивается, он говорит себе: всё сделано, битва окончена. Он всегда поздравляет соперника, независимо от того, выиграл или проиграл, всегда улыбается. Мне это нравится.

В то же время я могу понять некоторых людей. Когда проигрываешь, то расстраиваешься, не хочешь улыбаться своему сопернику, который только что тебя обыграл», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

Материалы по теме
Медведев — о Синнере и Кирьосе: было бы интересно посмотреть, какая будет энергетика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android