Определились финалистки турнира WTA-250 в Хобарте

Сегодня, 10 января, в австралийском Хобарте прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-250. Таким образом, определилась пара финалисток соревнований. Титул разыграют 67-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер и 34-й номер рейтинга представительница Бельгии Элисе Мертенс.

В полуфинале Кесслер в волевой борьбе одолела 44-ю ракетку мира Элину Аванесян, представляющую Армению. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Мертенс уверенно обыграла хозяйку кортов Майю Джойнт, которая занимает 118-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Отметим, что Мертенс играла в финале Хобарта в 2024 году. Она проиграла американке Эмме Наварро.