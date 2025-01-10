Определились финалистки турнира WTA-250 в Хобарте
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Сегодня, 10 января, в австралийском Хобарте прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-250. Таким образом, определилась пара финалисток соревнований. Титул разыграют 67-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер и 34-й номер рейтинга представительница Бельгии Элисе Мертенс.
Хобарт. Финал
11 января 2025, суббота. 05:00 МСК
67
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Не начался
|1
|2
|3
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34
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
В полуфинале Кесслер в волевой борьбе одолела 44-ю ракетку мира Элину Аванесян, представляющую Армению. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Хобарт. 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 07:20 МСК
67
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
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|3
|4
44
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Мертенс уверенно обыграла хозяйку кортов Майю Джойнт, которая занимает 118-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Отметим, что Мертенс играла в финале Хобарта в 2024 году. Она проиграла американке Эмме Наварро.
Хобарт. 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 09:35 МСК
118
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
0 : 2
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|6
34
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Комментарии
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