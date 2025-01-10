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Определились финалистки турнира WTA-250 в Хобарте

Определились финалистки турнира WTA-250 в Хобарте
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Сегодня, 10 января, в австралийском Хобарте прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-250. Таким образом, определилась пара финалисток соревнований. Титул разыграют 67-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер и 34-й номер рейтинга представительница Бельгии Элисе Мертенс.

Хобарт. Финал
11 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Маккартни Кесслер
67
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
34
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

В полуфинале Кесслер в волевой борьбе одолела 44-ю ракетку мира Элину Аванесян, представляющую Армению. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Хобарт. 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 07:20 МСК
Маккартни Кесслер
67
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Элина Аванесян
44
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Мертенс уверенно обыграла хозяйку кортов Майю Джойнт, которая занимает 118-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Отметим, что Мертенс играла в финале Хобарта в 2024 году. Она проиграла американке Эмме Наварро.

Хобарт. 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 09:35 МСК
Майя Джойнт
118
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
34
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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