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Чесноков: у Рублёва всё впереди, у него самые высокие цели — финал или быть победителем

Чесноков: у Рублёва всё впереди, у него самые высокие цели — финал или быть победителем
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Бывший теннисист, обладатель семи титулов на турнирах ATP Андрей Чесноков оценил игру девятой ракетки мира Андрея Рублёва в 2024 году.

«Если брать прошлый сезон, он был удачным для Андрея. Самое сложное для игрока — предсезонка. Она бывает невероятно сложной во всех отношениях. Нужно всегда держать всё в руках.

Посмотрите, с кем Рублёв играл в четвертьфиналах. Марсело Риос был первым в мире, но никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». Бывают такие тяжёлые случаи. Первый «Мастерс» Рублёв выиграл два года назад, а до этого максимальное, что он выиграл, — «пятисотники». Может, у Андрея всё впереди. Думаю, у Рублёва самые высокие цели — финал или быть победителем», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате».

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