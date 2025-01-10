Определилась пара финалистов на турнире ATP-250 в Окленде

Сегодня, 10 января, в новозеландском Окленде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определилась пара финалистов соревнований. Титул разыграют 52-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис и 66-й номер рейтинга представитель Бельгии Зизу Бергс.

В полуфинале 38-летний Монфис обыграл 19-летнего американца Нишеша Басаваредди (133-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Француз вышел в 35-й финал в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Бергс в непростом матче одолел 36-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:5.