Определилась пара финалистов на турнире ATP-250 в Окленде
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Сегодня, 10 января, в новозеландском Окленде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определилась пара финалистов соревнований. Титул разыграют 52-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис и 66-й номер рейтинга представитель Бельгии Зизу Бергс.
Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:00 МСК
66
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
|1
|2
|3
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52
Гаэль Монфис
Г. Монфис
В полуфинале 38-летний Монфис обыграл 19-летнего американца Нишеша Басаваредди (133-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Француз вышел в 35-й финал в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
Окленд (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 03:10 МСК
52
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
133
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Бергс в непростом матче одолел 36-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:5.
Окленд (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 05:15 МСК
36
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 2
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|2
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|6
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|3
|7
66
Зизу Бергс
З. Бергс
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