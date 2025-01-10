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Определилась пара финалистов на турнире ATP-250 в Окленде

Определилась пара финалистов на турнире ATP-250 в Окленде
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Сегодня, 10 января, в новозеландском Окленде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определилась пара финалистов соревнований. Титул разыграют 52-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис и 66-й номер рейтинга представитель Бельгии Зизу Бергс.

Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Зизу Бергс
66
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
1 2 3
         
         
Гаэль Монфис
52
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

В полуфинале 38-летний Монфис обыграл 19-летнего американца Нишеша Басаваредди (133-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Француз вышел в 35-й финал в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Окленд (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 03:10 МСК
Гаэль Монфис
52
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Нишеш Басаваредди
133
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Бергс в непростом матче одолел 36-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Окленд (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 05:15 МСК
Нуну Боржеш
36
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		3 7
         
Зизу Бергс
66
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
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