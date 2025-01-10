Андрей Чесноков назвал главных фаворитов Australian Open — 2025

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Это точно Синнер, Алькарас, Джокович. Обязательно назову Зверева. Можно включить в этот список Медведева, но нужно смотреть по первым кругам. Нужно увидеть всех в игре.

В Австралии всегда кто-то может себя показать. Тот же Рублёв может показать что-то гениальное. Есть другие игроки, которые могут раскрыться. Есть молодой парень Фонсека, который очень здорово играет. А Руне психологически стал каким-то нервным», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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