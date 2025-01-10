Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков назвал главных фаворитов Australian Open — 2025

Андрей Чесноков назвал главных фаворитов Australian Open — 2025
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Это точно Синнер, Алькарас, Джокович. Обязательно назову Зверева. Можно включить в этот список Медведева, но нужно смотреть по первым кругам. Нужно увидеть всех в игре.

В Австралии всегда кто-то может себя показать. Тот же Рублёв может показать что-то гениальное. Есть другие игроки, которые могут раскрыться. Есть молодой парень Фонсека, который очень здорово играет. А Руне психологически стал каким-то нервным», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Андреева и Шнайдер могут выиграть AO». Расклады на первый ТБШ от Андрея Чеснокова
Эксклюзив
«Андреева и Шнайдер могут выиграть AO». Расклады на первый ТБШ от Андрея Чеснокова
Материалы по теме
Даниил Медведев назвал фаворитов Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android