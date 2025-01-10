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Чесноков: фаворитом должен быть Хачанов, но играть с Маннарино невероятно сложно

Чесноков: фаворитом должен быть Хачанов, но играть с Маннарино невероятно сложно
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Карена Хачанова в первом круге Australian Open — 2025 с французом Адрианом Маннарино.

«Маннарино недавно сыграл турнир — чего-то гениального он там не показал. Накладывается и его возраст — ему не так-то просто уже играть. Фаворитом противостояния должен быть Хачанов. Но если бы вы играли против Маннарино, было бы невероятно сложно. У него мяч летает «плоскачами». Нужно быть невероятно готовым к этим мячам и справляться за счёт ног. Маннарино хорошо играет на траве и быстрых покрытиях. Однако эта игра совсем не впечатляет на земле. Если бы он всегда играл на земле, Маннарино не был бы даже в топ-200 рейтинга. Но он гениально играет на быстрых покрытиях», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате».

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