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Чесноков: тренер Шнайдер может дать ей толчок, чтобы она превратилась в игрока топ-10 мира

Чесноков: тренер Шнайдер может дать ей толчок, чтобы она превратилась в игрока топ-10 мира
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался об игре российской теннисистки Дианы Шнайдер.

«Шнайдер в прошлом году выиграла четыре турнира на разных покрытиях. Это говорит о её универсальности. Диана может достаточно уверенно играть на любом покрытии. Шнайдер играет непредсказуемо, но порой ей не хватает физики и терпения, чтобы выигрывать тяжёлые матчи. Если попадётся какая-нибудь Пегула, которая будет бегать и всё доставать, с ней придётся терпеть. Я с большим уважением отношусь к тренеру Дианы — Игорю Андрееву. Он может дать невероятный толчок в теннисе, чтобы она превратилась в игрока десятки мира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате».

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