Чесноков: Андреевой ещё надо учиться, получать уверенность и много работать

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился мнением об игре российской теннисистки 17-летней Мирры Андреевой.

«Она более комфортно себя чувствует на медленных покрытиях. Что касается быстрых покрытий или турниров на траве, Мирра не всегда в своей тарелке. Ей надо ещё учиться, получать уверенность и много работать, чтобы превратиться в игрока, который сможет играть стабильно на протяжении всего сезона и выигрывать турниры.

Мирра в прошлом году прошла Соболенко на «Ролан Гаррос», а потом легко и неожиданно проиграла Паолини. Я ожидал, что будет борьба, и не ожидал такого разгрома», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате».