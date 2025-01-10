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Андрей Чесноков назвал главных фаворитов Australian Open — 2025 среди женщин

Андрей Чесноков назвал главных фаворитов Australian Open — 2025 среди женщин
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков назвал теннисисток, которых считает фаворитами Australian Open — 2025.

«Вы тоже можете сказать, что Соболенко на первом месте. Она два раза подряд выиграла этот турнир, но с каждым годом всё сложнее и сложнее защищать титул. Есть те же Гауфф, Пегула, Швёнтек, Рыбакина. Носкова иногда может преподнести невероятные сюрпризы. Пусть будут Мирра Андреева и Диана Шнайдер, но реальные выводы можно сделать после первого круга», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь Australian Open - 2025 (ж)
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Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате».

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