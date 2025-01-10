Даниил Медведев — о рейтинге: я где-то посередине. Нужно играть лучше, чтобы быть выше

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о значимости своей позиции в рейтинге.

«Я где-то посередине. Рейтинг важен, потому что он буквально показывает, как вы выступили в году. У Янника был невероятный прошлый сезон, и он номер 1, заслуженно. Мой рейтинг показывает, что в прошлом году я был не в лучшей форме, потому что в некоторые годы я финишировал выше, а другие ребята были лучше меня.

Мне всё равно, буду ли я после этого турнира четвёртым, третьим или шестым. Даже если я выйду в финал, я, вероятно, буду только четвёртым. Я стараюсь делать всё возможное, и рейтинг это покажет. Но я не гонюсь за ним, потому что иначе я бы играл больше турниров в прошлом году, возможно, набрал бы больше очков. Нужно лучше играть, чтобы быть выше в рейтинге», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.