«Не думаю, что она сделала это намеренно». Кори Гауфф — о допинге Иги Швёнтек

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не думает, что полька Ига Швёнтек намеренно нарушила антидопинговые правила, а также не считает, что скандал повлиял на её уверенность в себе.

«Лично я не очень хорошо с ней знакома, но из нашего общения я определённо не думаю, что она сделала это намеренно. Я узнала об этом в одно время со всеми.

Не думаю, что она не уверена в себе. Она играет в отличный теннис. В матче, который мы сыграли (на United Cup — 2025, победу одержала Гауфф. — Прим. «Чемпионата»), я просто была немного лучше в тот день. Всё могло бы легко пойти по-другому. Думаю, что с ней всё в порядке. Я не знаю её достаточно хорошо, чтобы сказать вам, чувствует ли она что-то по этому поводу. Исходя из того, что я вижу, она в порядке. Она по-прежнему вторая в мире и играет в потрясающий теннис», — сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.