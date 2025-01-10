Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Аделаиде, обыграв Томми Пола
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29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он в непростом матче одолел американца Томми Пола (12-й номер рейтинга) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.
Аделаида (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 09:20 МСК
12
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
29
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пола семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В финале турнира в Аделаиде Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Корда (США).
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