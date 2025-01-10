Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Аделаиде, обыграв Томми Пола

29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он в непростом матче одолел американца Томми Пола (12-й номер рейтинга) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пола семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале турнира в Аделаиде Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Корда (США).