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Кирьос: когда я был в возрасте Синнера и Алькараса, мне нужно было обыгрывать величайших

Кирьос: когда я был в возрасте Синнера и Алькараса, мне нужно было обыгрывать величайших
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что не мог выиграть турнир «Большого шлема» в более молодом возрасте из-за необходимости обыгрывать членов «Большой четвёрки».

«Сейчас определённо проходит смена караула, это точно. Когда я был в возрасте Синнера или Алькараса, я показывал свой лучший теннис. Мне нужно было обыгрывать четырёх величайших игроков всех времён в их расцвете сил, когда они гнались за статистикой. Мне было очень тяжело…

Я ​​не говорю, что всегда сталкивался с ними. Но если быть реалистом, каковы были мои шансы выиграть турнир «Большого шлема», если необходимо победить всех этих парней на их пике? Практически невозможно», — сказал Кирьос на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

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