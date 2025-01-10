Чесноков: если россияне вылетят на ранних стадиях Australian Open, буду очень расстроен

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков рассказал о своих ожиданиях от российских теннисистов на Australian Open – 2025.

«Хотелось бы увидеть хорошие результаты. Первый большой турнир в году всегда непростой. Если наши игроки вылетят на ранних стадиях, я буду очень расстроен. Я гораздо глубже слежу за турниром, когда выступают наши теннисисты», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Всего на Открытом чемпионате Австралии — 2025 в мужском и женском одиночных разрядах выступят 16 российских теннисистов.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате».