Гаэль Монфис — второй самый возрастной теннисист в финале турнира ATP с 1990 года

52-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из самых возрастных игроков в финале турнира ATP за последние 35 лет. Напомним, он сыграет в решающем матче на соревнованиях категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). За титул Монфис поспорит с бельгийцем Зизу Бергсом.

Сейчас Монфису 38 лет и 4 месяца. С 1990 года только хорват Иво Карлович выходил в финал турнира ATP в более взрослом возрасте. В 2019 году Карлович играл в финале соревнований в Пуне (Индия) в возрасте 39 лет 10 месяцев. Титул он выиграть не смог, проиграв южноамериканцу Кевину Андерсону.

Финал в Окленде стал 35-м в карьере Монфиса. На его счету 12 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.