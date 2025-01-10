Гаэль Монфис — второй самый возрастной теннисист в финале турнира ATP с 1990 года
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52-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из самых возрастных игроков в финале турнира ATP за последние 35 лет. Напомним, он сыграет в решающем матче на соревнованиях категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). За титул Монфис поспорит с бельгийцем Зизу Бергсом.
Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:00 МСК
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Зизу Бергс
З. Бергс
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Гаэль Монфис
Г. Монфис
Сейчас Монфису 38 лет и 4 месяца. С 1990 года только хорват Иво Карлович выходил в финал турнира ATP в более взрослом возрасте. В 2019 году Карлович играл в финале соревнований в Пуне (Индия) в возрасте 39 лет 10 месяцев. Титул он выиграть не смог, проиграв южноамериканцу Кевину Андерсону.
Финал в Окленде стал 35-м в карьере Монфиса. На его счету 12 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
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