Джессика Пегула обыграла Юлию Путинцеву в матче за выход в финал турнира в Аделаиде
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. В полуфинальном матче она в двух сетах обыграла 25-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана — 7:6 (7:4), 6:3.
Аделаида (ж). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 12:40 МСК
7
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
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Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Матч продолжался 1 час 30 минут. Американская теннисистка сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде Пегула встретится с соотечественницей Мэдисон Киз, вышедшей в финал на отказе россиянки Людмилы Самсоновой.
Комментарии
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