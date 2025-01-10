Джессика Пегула обыграла Юлию Путинцеву в матче за выход в финал турнира в Аделаиде

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. В полуфинальном матче она в двух сетах обыграла 25-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана — 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Американская теннисистка сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде Пегула встретится с соотечественницей Мэдисон Киз, вышедшей в финал на отказе россиянки Людмилы Самсоновой.