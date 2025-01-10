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Джессика Пегула обыграла Юлию Путинцеву в матче за выход в финал турнира в Аделаиде

Джессика Пегула обыграла Юлию Путинцеву в матче за выход в финал турнира в Аделаиде
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. В полуфинальном матче она в двух сетах обыграла 25-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана — 7:6 (7:4), 6:3.

Аделаида (ж). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 12:40 МСК
Джессика Пегула
7
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Юлия Путинцева
25
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 1 час 30 минут. Американская теннисистка сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде Пегула встретится с соотечественницей Мэдисон Киз, вышедшей в финал на отказе россиянки Людмилы Самсоновой.

Календарь турнира в Аделаиде
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